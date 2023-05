Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetațeni straini care au fost prinși in flagrant in timp ce ridicau un colet, expediat din Spania, care conținea droguri, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei voiau sa vanda drogurile festival ce s-a desfasurat in statiunea Mamaia.

- In perioada 27-28 aprilie, polițiștii antidrog au documentat activitatea infracționala a 11 persoane, participante la un festival care se desfașoara in stațiunea Mamaia, cercetate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc si mare risc, trafic de droguri de risc…

- Gina Pistol și Smiley și-au surprins urmaritorii de pe Instagram cu o fotografie de colecție. Cei doi au dezvaluit, pentru prima data, chipul fiicei lor, Josephine. Fetița de doi anișori este adorabila și extrem de simpatica. Cu cine seamana micuța artistului și a fostei prezentatoare TV. Gina Pistol…

- In prima ediția a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am cunoscut-o pe Maria Barbu, o tanara care i-a uimit pe toți cu dezvaluirile sale emoționante. Tanara a adus lacrimi in ochii Ginei Pistol.

- De curand, pe rețelele de socializare, Gina Pistol le-a aratat urmaritorilor sai cum se bucura din plin de companiei fiicei ei de doi anișori, dupa ce a luat decizia de a se retrage din televiziune. Iata cat de mult a crescut Josephine!

- Gina Pistol se bucura de o familie cum mulți și-ar dori, mai ales dupa ce fetița ei a venit pe lume. Ei bine, timpul a trecut și puțina lume știe cat de mare a crescut Josephine. Prezentatoarea Chefi la cuțite este topita dupa ea și o fotografiaza cu fiecare ocazie.

- Gina Pistol și-a uimit fanii atunci cand a anunțat ca se retrage din televiziune pentru a-și dedica timpul in totalitate familiei și creșterii micuței Josephine. La scurt timp dupa vestea vedetei, in mediul online au aparut diverse zvonuri potrivit carora iubita lui Smiley s-ar reintoarce la PRO TV.…

- A facut-o celebra, iar acum spune "adio". Gina Pistol a oferit și primele declarații, dupa ce și-a anunțat retragerea din televiziune. Motivul a fost unul clar. Vedeta vrea sa petreaca mai mult timp alaturi de familie, și mai ales de micuța Josephine. Ce declarații a facut Gina Pistol, in urma cu puțin…