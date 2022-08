Smiley a cântat melodia, dar…Povestea din spatele „Oficial îmi merge bine” In cadrul unui podcast artistul a povestit care fost de fapt adevarata poveste din spatele megahit-ului „Oficial imi merge bine”. Artistul a dezvaluit ca, deși la vremea aceea avea succes la public, clipuri la TV și piese ce dominau topurile, adeseori nu avea bani nici macar pentru strictul necesar! Aceasta perioada a fost și sursa de inspirație pentru o alta piesa de succes de pe albumul „Oficial imi merge bine”. Este vorba de „Am bani de dat, am datorii la stat”. „Noi, inainte sa facem albumul «Oficial imi merge bine», nu aveam bani sa trecem strada. Piesa «Am bani de dat, am datorii la stat»,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

