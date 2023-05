Smiley a adus vestea pentru toţi românii care cumpără din supermarket: cum poţi plăti doar cu palma Ajuns intr-un magazin din America, Smiley a descoperit o mica parte a viitorului: in SUA se poate plati cu palma! „Da… Deci in America s-a ajuns la nivelul la care se poate plati cu palma. Nu știu daca știați treaba asta. Te inscrii și dupa aia poți sa platești cu palma la magazin. Bine ați […] The post Smiley a adus vestea pentru toti romanii care cumpara din supermarket: cum poti plati doar cu palma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- „Da, deci in America s-a ajuns la nivelul la care se poate plati cu palma. Nu știu daca știați treaba asta.Te inscrii și dupa aia platești cu palma la magazin. Asta e prețul corect! Bine ați venit in viitor!”, a spus Smiley. @smiley_omul In America se platește cu palma. Bine ați venit in viitor! ✋????…

