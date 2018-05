Şmecherul din Iaşi cu Ferarri are 28 de dosare penale pentru…

Lucian Zlate, controversatul fiu al fostei directoare a fabricii Terom, Viorica Zlate, unul dintre iesenii care detin Ferarri, se plimba pe Copou cu bolidul, insa are permisul suspendat. Ultima oara cand a fost prins de politisti la volan a fost in noaptea de 21 aprilie, pe Copou. Astfel, Zlate mai are putin si atinge un record de 30 de dosare penale pentru conducere fara permis.