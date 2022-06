ŞMECHERIA ucraineană! Cum se îmbogăţesc „refugiaţii” de război în România. De ce fac cozi la bancomate Ucrainenii au gasit o smecherie prin care sa se imbogateasca, profitand de razboi. Iar totul are legatura cu Romania. Fara sa vrea, tara noastra le aduce multi bani unor asa-zisi refugiati. Zilnic, zeci de ucrainence trec frontiera in Romania prin PTF Sighet, formand cozi mari la bancomatele bancilor din oraș. Castiga bani la diferenta de […] The post SMECHERIA ucraineana! Cum se imbogatesc "refugiatii" de razboi in Romania. De ce fac cozi la bancomate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce alții se lupta eroic cu invadatorul rus, alții au gasit o cale de imbogațire pe seama razboiului. Zilnic, zeci de ucrainence trec frontiera in Romania prin PTF Sighet, formand cozi mari la bancomatele bancilor din oraș, relateaza Radio Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Milioanele de refugiati ucraineni care au parasit tara in urma invaziei Rusiei din 24 februarie au sporit costurile financiare pentru tarile de la granita estica a UE care i-au preluat, dar cazul Poloniei arata ca furnizarea de adapost poate aduce si beneficii economice, transmite Bloomberg, potrivit…

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- Ucrainenii venit in Romania cu sutele de mii. Romanii au sarit sa-i ajute cu mancare, cazare, haine și tot ce este nevoie. Interesul pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni a scazut, insa, in randul cetațenilor romani. Interesul pentru voluntariat in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in punctul…

- Cetațenii ucraineni care intra in Romania prin Punctele de Trecere a Frontierei Radauți Prut și Stanca beneficiaza de apa, alimente, asistența medicala și pot obține informații legate de problemele cu care se confrunta.

- Mulți dintre refugiații ucraineni care au ramas se afla in capitala București, care are adaposturi. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu la Romexpo pentru a gazdui afluxul, a anunțat guvernul. Poate gazdui pana la 2.000 de refugiați.Romania incearca, de asemenea, sa dezvolte mai multe opțiuni…

- Refugiații ucraineni au posibiloitatea sa se angajaze in Romania, ca de altfel in tot spațiun Uniunii Europene, iar Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș ii poate ajuta.