Un american din California a fost arestat sub acuzația ca a cheltuit banii dați de stat drept ajutoare de pandemie pentru a-și cumpara mașini de lux. El a incasat cu acte false 5 milioane de dolari. Statul i-a dat banii, deși niciuna din afacerile lui nu mai funcționa, scrie USA Today . Cu banii respectivi și cumparat Ferrari, Bentley și Lamborghini, și-a acoperit diverse cheltuieli și a mers in vacanțe luxoase. Anchetatorii i-au confiscat mașinile și au pus sechestru și pe doua milioane de dolari din conturile sale. Tot cu banii dați drept ajutor in pandemie, un oraș din Japonia a construit…