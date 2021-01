Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe studii stiintifice realizate in ultimul an au ajuns la aceeasi concluzie: smartwatch-urile actuale pot depista COVID-19 cu suficient timp inainte pentru a ajuta la limitarea raspandirii. Conform cercetatorilor de la Mount Sinai, Apple Watch poate depista micile modificari ale ritmului inimii…

- Un studiu amplu, care a inclus pacienti pediatrici de pe teritoriul Statelor Unite, a descoperit ca doar 4% au fost infectati cu noul coronavirus, iar cea mai mare parte a acestor cazuri au fost insotite de simptome moderate sau asimptomatice, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Studiul, condus…

- Un parlamentar social-democrat a fost infectat cu coronavirus. Deputatul PSD Sebastian Radu a ajuns la spital in stare grava din cauza bolii. In cazul deputatului PSD de Buzau infecția cu coronavirus a evoluat rapid și dramatic. Sebastian Radu a fost depistat cu Covid-19 saptamana trecuta, iar in doar…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, la Craiova, ca daca se va certifica un test ieftin pentru depistarea noului coronavirus, vor putea fi reluate si competitiile sportive pentru copii si juniori. Potrivit lui Stroe, in acest moment efortul financiar pe care il fac cei din…

- Cei mai mulți dintre pacientii cu COVID-19 inca au simptome la 2-3 luni de la aparitia infectiei. Studiul C-More, efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Oxford, arata ca o mare parte din pacientii COVID-19 externati din spital, se confrunta in continuare cu oboseala, anxietate si dificultati…