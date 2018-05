Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj realizat recent în rândul tinerilor, Cluj-Napoca se afla pe primul loc într-un top al preferințelor acestora de a se muta într-un alt oraș pentru un loc de munca.Conform sondajului realizat de Târgul de Cariere, preferințele celor chestionați…

- Proiectul "Doneaza sange! Fii erou!" initiat de Societatea Studentilor Medicinisti Iasi organizeaza o noua campanie de strangere de donatori de sange care se va desfasura pana pe 11 mai. Particularitatea acestei campanii este desfasurarea la nivel national, simultan in 11 orase din Romania: Iasi, Bucuresti,…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…