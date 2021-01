Smaranda, iubita lui Selly, criticată dur în mediul online. „Încalci niște reguli pe care noi, ceilalți, le respectăm” Smaranda, iubita vloggerului Selly, a fost criticata in mediul online, din cauza faptului ca și-a dat masca jos pentru a face poze, in interiorul Facultații de Medicina, acolo unde este studenta. Critica a venit chiar de la o colega din cadrul facultații, cu cațiva ani mai mare. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de SMARANDA STIRBU (@smarandastirbu) Iubita lui Selly are aproape jumatate de milion de urmaritori pe Instagram și s-a fotografiat in interiorul facultații, intr-un laborator, atat cu masca, cat și fara masca. 40.000 de oameni i-au apreciat fotografiile, insa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

