Stiri pe aceeasi tema

Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru fiecare crima și acțiune comise de forțele sale in Ucraina, a spus marți premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea avuta la Kiev cu omologul sau ucrainean Denys Shmyhal.

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a sustinut sambata ca cei responsabili pentru incalcari grave ale drepturilor omului, precum atacul asupra garii din orasul ucrainean Kramatorsk, trebuie sa fie trasi la raspundere, transmite agentia de presa HINA, informeaza…

„Nu invațam! Domnul sa aiba mila de noi, de noi toți. Suntem toți vinovați!" – a spus Papa Francisc in timpul zborului de intoarcere din Malta, referindu-se la razboiul din Ucraina, potrivit Vatican News

„Daca Rusia va fi slabita, Moldova va putea reintegra Transnistria". Declarația exclusiva a fost facuta de catre fostul președinte al Ucrainei, Petro Porosenko, pentru jurnalistul TV8, Andrei Captarenco, aflat in țara vecina.

Liderii principalelor tari industrializate din lume (G7), reuniti la Bruxelles, au avertizat joi Rusia sa nu utilizeze arme nucleare, chimice sau biologice in razboiul sau contra Ucrainei, indica declaratia data publicitatii la finalul reuniunii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi statul roman are obligația de a-și proteja cetațenii, de a-și proteja economia, in contextul in care prețul la combustibil a explodat miercuri seara.

Rusia, prin ambasadele sale, a notificat mai multe țari cu privire la responsabilitatea pe care o vor avea pentru orice experimente de asistența militara catre Ucraina, trimițand acolo arme și voluntari, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, la…

Uniunea Europeana va trage la raspundere Moscova pentru atacul "nejustificat" asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters, scrie…