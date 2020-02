Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu nu exclude ca va participa la alegerile prezidențiale, dar spera ca forțele proeuropene sa se adune in jurul unui singur candidat. In opinia liderului PAS, toti ar trebui sa incerce sa-l impiedice pe Igor Dodon sa obțina un nou mandat.

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca partidele de dreapta, care promoveaza integrarea europeana, trebuie sa poarte discutii concrete in ceea ce priveste posibilitatea inaintarii unui candidat comun pentru alegerile prezidentiale.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a anuntat ca Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) va inainta propriul candidat la alegerile prezidentiale, daca nu se va tine cont de propunerea formatiunii sale ca toate fortele proeuopene din Republica Moldova sa fie reprezentate de un singur candidat comun apartinic,…

- Platforma DA a facut un apel repetat catre forțele proeuropene și naționale in vederea identificarii unui candidat unic ce va lupta pentru funcția de deputat in cadrul alegerilor din circumscripția nr. 38, ce se vor desfașura la data de 15 martie, in caz contrar, Andrei Nastase a declarat ca „Platforma…

- Expertii au opinii diferite privind propunerea Partidului Platforma Demnitate si Adevar, condus de Andrei Nastase, privind identificarea unui candidat comun neafiliat politic pentru viitoarele alegeri prezidentiale, transmite IPN.

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a dat de inteles ca formatiunea condusa de Maia Sandu nu va sprijini un candidat comun apolitic la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, asa precum a propus PPDA, condus de Andrei Nastase. Litvinenco sugereaza ca PAS o va sprijini pe Maia Sandu, subliniind ca…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca formatiunea sa are si poate inainta propriul candidat la alegerile prezidentiale din 2020. Totodata, el afirma ca PPDA este gata sustina un candidat comun nepartinic, in contextul crearii unui front comun larg proeuropean si national, transmite IPN.

- Liderul PNL Targu-Jiu, Marcel Romanescu, este cel care a venit cu propunerea ca directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Ion Pisc, sa fie numit secretar de stat Primarul Targu-Jiului sustine ca deja a purtat o discutie pe tema promovarii lui Ion Pisc cu liderul PNL Gorj, Dan Vilceanu.…