„Slujitorul poporului” ajunge și în România S-a spus, s-a scris, s-a aratat ca Volodimir Zelenski, inainte de a fi președintele Ucrainei a fost actor. Sau, ma rog, comediant. De multe ori s-a facut chiar asocierea sa cu Bendeac al nostru. Zelenski a jucat, deci, prin prisma meseriei, și in filme și seriale. Serialul care l-a facut celebru, inainte sa fie președinte, se numește „Slujitorul poporului” și aici el joaca – predestinare? Premoniție? Intamplare? – chiar rolul președintelui Vasili Petrovici Goloborodko. Acesta este un profesor de liceu care ajunge președinte, dupa ce videoclipul filmat de un elev de-al sau, in care denunța corupția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

