- In fiecare an, la data de 20 iulie, credincioșii ortodocși din intreaga țara il sarbatoresc pe Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. In tradiția populara, Sfantul Ilie este prezentat ca mergand pe cer intr-un car cu roți de flacari, tunand și lovind diavolii cu biciul de foc. Credincioșii targujieni au…

- Sfantul Ilie, pretuit de Dumnezeu pentru ravna cu care apara dreapta credinta, este numit și aducatorul de ploi, este sarbatorit de creștini in ziua de 20 iulie, iar de sarbatoarea sa, romanii leaga multe traditii.

- Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit în 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului. Ilie se bucura de o cinstire deosebita din partea…

- Sfantul și Slavitul Proroc Ilie Tesviteanul este praznuit de creștini in data de 20 iulie in fiecare an. Acesta s-a nascut din neamul lui Aaron preotul din pamantul Arabiei, cetatea Tesvi, de aceea se numea și Tesviteanul. Cand s-a nascut Ilie, tatal lui pe nume Sovac, a vazut cum ingerii lui Dumnezeu…

- Peste 140.000 de romani isi vor sarbatori onomastica luni de sarbatoarea Sfantului Ilie.Conform situatiei statistice existente la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 106.266 barbati si 35.790 femei care poarta numele Sfantului Ilie sau derivate…

- CALENDAR ORTODOX 1 IULIE 2020. Traditii si superstiti de Ana-Foca si Cosmandin CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Potrivit superstitii.ro, in prima zi a lunii lui Cuptor se tin doua sarbatori - Ana-Foca si Cosmandinul. Ana-Foca este o sarbatoare a focului. Se spune ca aceluia care nu cinsteste cum…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a facut un apel catre toții preoții din Constanța, in special cei din mediul rural, sa se duca pe camp și sa oficieze slujbe speciale pentru a aduce ploaia.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, le cere preoților sa mearga vineri, de Izvorul Tamaduirii, pe camp și sa oficieze slujbe speciale pentru ploaie. „IPS Teodosie a randuit ca maine, de Izvorul...