Stiri pe aceeasi tema

- "Sarbatoarea Sfintelor Pasti este izvor de bucurie si pace, de lumina si speranta in lupta noastra cu greutatile vietii. Anul acesta serbam Sfintele Pasti intr-o vreme de tristete, intr-o vreme de pandemie, care raspandeste oamenilor teama, teama de imbolnavire si de moarte, iar autoritatile de stat…

- Declaratii de presa sustinute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, miercuri noapte, despre un nou acord cu Biserica Ortodoxa, care a starnit critici aspre din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Vela: In aceasta seara am auvt o noua discuție cu patriarhul BOR și am ajuns la un nou…

- De la Guvern se asteapta si un raspuns privind solicitarea ferma a presedintelui Klaus Iohannis ca executivul sa revina asupra acordului incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa pentru sarbatorile de Paste. Aseara, ministrul de interne, Marcel Vela, anunta ca va fi permisa deplasarea cetatenilor,…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Buna Vestire, sarbatoarea crestina celebrata in ziua de 25 martie a fiecarui an [1] , se suprapune amintirii clipei in care Arhanghelul Gabriel o incredințeaza [2] pe Fecioara Maria ca „va concepe si va deveni mama” lui Iisus din Nazaret. Numita, in Occident [3] , si sarbatoarea Zamislirii Domnului…

- Buna Vestire sau Blagoveștenia se sarbatorește pe data de 25 martie. Aceasta este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca il va naște pe Iisus. Aceasta sarbatoare este prima zi din Postul Paștelui in care este dezlegare la pește. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul cand Fecioara Maria…

- Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul in care Fecioara Maria din Nazaret, crescuta in templu pana la 15 ani si apoi data in tutela lui Iosif, caci parintii…

- Patriarhia Romana anunta ca de Buna Vestire clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Romania vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00, iar credincioșii sunt indemnați sa se roage impreuna pentru incetarea epidemiei de coronavirus. Un indemn similar a fost lansat și de Papa Francisc, care a chemat…