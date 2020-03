Stiri pe aceeasi tema

- Toate parohiile și manastirile din cuprinsul Patriarhiei Romane, inclusiv cele din județul Timiș, trebuie sa respecte o serie de masuri de prevenire a imbolnavirii cu noul coronavirus. Astfel, potrivit unui document transmis de Cancelaria Sfantului Sinod și postat pe site-ul Mitropoliei Banatului, la…

- Cluburile Rotary din județul Alba vor oferi ajutor persoanelor in varsta izolate sau aflate in carantina din cauza epidemiei de coronavirus și vor pune la dispoziția autoritaților voluntari care sa contribuie la campania de informare, a anunțat, joi, Florin Marginean, de la Rotary Club Alba Iulia. El…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Persoanele izolate la domiciliu, din cauza coronavirusului, iși vor primi la timp banii. Directorul general al Postei Romane a anuntat sambata, la Antena 3, ce se va intampla cu livrarea pensiilor catre persoanele care sunt izolate la domiciliu.

- Biserica schimba regulile pentru enoriasi in plina criza provocata de coronavirus. Dupa o discutie cu specialisti in domeniul medical, Arhiepiscopia Romano-Catolica si Patriarhia Romana au decis ca trebuie sa ia masuri. Recomandarile Patriarhiei Romane: respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise…

- Patriarhia Romana și Biserica Catolica roaga credincioșii sa respecte regulile de igiena și ii indeamna pe cei bolnavi sa se roage acasa. Masurile sunt luate pentru a impiedica raspandirea coronavirusului in Romania.Spalarea riguroasa a mainilor si a fetei cu apa si sapun, acoperirea gurii si a nasului…

- Numarul persoanelor din județul Olt izolate la domiciliu din cauza coronavirusului a ajuns la 58. Direcția de Sanatate Publica Olt a informat ca are in monitorizare 58 de persoane izolate la domiciliu din cauza pericolului pe care il reprezinta noul coronavirus . Persoanele au ajuns in județ din zonele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca sunt 4.172 locuri de carantina la nivel national, in 125 de locatii aflate in 121 de localitati din 40 de judete. De asemenea, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca sunt disponibile in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile…