- Cancelaria Sfantului Sinod a anunțat duminica noi masuri pentru desfașurarea activitaților bisericești, in urma consultarii din data de 22 martie 2020 cu Ministerul Afacerilor Interne. Anunțul vine in urma Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care…

- Patriarhia Romana a anunțat ce masuri a luat in urma ordonantei militare, care a intrat in vigoare in aceasta seara. Anuntul Patriarhiei vine dupa ce in mai multe biserici din tara oamenii au fost impartașiți cu aceeași lingurița.Patriarhia a anuntat ca pe baza Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie…

- Pentru prima data in istoria sa, Biserica Ortodoxa Romana le cere credincioșilor sa stea acasa și anunța ca a luat decizia sa suspende, pe o perioada nedeterminata, savarșirea slujbei Sfantului Maslu de obste. 1. La toate parohiile, Sfanta Liturghie si celelalte slujbe liturgice se vor oficia in lacasul…

- Pentru prima data in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, un episcop transmite o scrisoare pastorala in vreme de pandemie. Epistola Parintelui Episcop Ignatie catre preotii si credinciosii din Episcopia Husilor, in vreme de epidemie, care se va citi, la Sfanta Liturghie, in Duminica a III-a din Postul…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, Cancelaria Sfantului Sinod a transmis miercuri o serie de indrumari actualizate pentru parohii si manastiri, subliniind ca, in contextul epidemiei de coronavirus, slujbele religioase se vor desfasura doar in aer liber, cu participarea a maximum 100 de persoane, pastrand…

- Enoriașii nu trebuie sa se inghesuie in biserici, pot merge in orice zi a saptamanii sa se roage, iar in fiecare lacaș de cult va fi un loc pentru igienizarea mainilor. Cancelaria Sfantului Sinod anunța și ca se va citi rugaciunea speciala pentru oprirea epidemiei. Cancelaria Sfantului Sinod a transmis…

- REȘIȚA – Printr-un comunicat remis redacției, pr. paroh Beniamin Palie ii asigura pe credincioși ca duminica, 15 martie 2020, la Biserica Catolica ”Maria Zapezii” vor fi celebrate cele trei Sfinte Liturghii astfel: de la ora 9.00 in limba maghiara, de la ora 10,30 in limba germana și de la ora 12.00…

- Credinciosii din Bosanci au sarbatorit luni Boboteaza și ca in fiecare an, s-au strans si astazi in curtea bisericii „Sf. Gheorghe" din comuna, pentru a participa la Sfanta Liturghie si a lua acasa apa sfintita. Odata cu incheierea Sfintei Liturghii, credinciosii, in frunte cu preotii ...