- Manastirea Lainici a fost asaltata, ca in fiecare an de sarbatori, de sute de credinciosi veniti din toate colturile tarii pentru a participa la slujbele de Craciun. Credinciosii au profitat de aceasta zi sfanta pentru a-si sfinti autoturismele...

- Toate bisericile si manastirile ortodoxe ale Patriarhiei Romane, din tara si din strainatate, organizeaza, duminica, slujbe de pomenire a eroilor care s-au jertfit in decembrie 1989 pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului roman. La slujba de la Catedrala Patriarhala vor participa presedintele…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi il sarbatoresc astazi pe Sfantul Nicolae, iar in bisericile din tara sunt oficiate slujbe speciale. Sfantul Nicolae de iarna este considerat protectorul copiilor nevoiași și al orfanilor.

- Asociația Filantropia Ortodoxa anunța ca Arhiepiscopia din Alba Iulia organizeaza Colecta „Faptele credinței”, acțiune prin care oamenii generoși pot face donații in biserici, protopopiate sau la centrul eparhial, pentru familiile care se confrunta cu probleme sociale. ”Pentru a incuraja inmulțirea…

- Ștefan Hrușca este sinonim cu colindele de Craciun. Nu exista roman care sa nu-l fi ascultat macar o data. Vine decembrie, vine și Ștefan Hrușca in țara (traiește din decembrie 1991 in Canada, in oraselul Whitby, 54 km nord-est de Toronto). Ștefan Hrușca s-a nascut in 1957, pe 8 decembrie, in Maramureș,…

- Ca in fiecare an, cu prilejul sarbatorilor de iarna, Centrul Civic se transforma intr-un taram de poveste cu decorațiuni spectaculoase și lumini “magice”. Startul evenimentelor dedicate sarbatorilor de iarna va fi dat pe 1 decembrie, cand se aprind instalatiile de iluminat festiv in municipiu si targul…

- Potrivit companiei care a demarat lucrarile, acestea nu vor afecta în niciun fel functionarea parcarii. Prima faza de modernizare va fi finalizata pâna la Craciun. Proiectul are un actionariat nou, fiind preluat 100% de NPL Resources, companie de tip antreprenorial fondata în…