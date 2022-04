Stiri pe aceeasi tema

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor au anuntat programul liturgic pentru slujbele care vor fi savarsite la Catedrala Mitropolitana odata cu intrarea in Saptamana Mare. „Caracteristica esentiala a acestei saptamani o reprezinta Deniile, slujba Deniei fiind utrenia din ziua urmatoare, care se savarseste…

- Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alaturi de un sobor impresionant de preoți și diaconi, a savarșit slujba punerii pietrei de temelie pentru viitoarea biserica cu hramul „Sfantul Apostol și Evanghelist Luca”, care va fi construita in cartierul Pacurari al Municipiului…

- Acestea, in cea mai mare parte, au si un nivel inferior, puternic ranforsat. „Lacasul de cult este expresia pacii. Din cele mai vechi timpuri, insa, credinciosii au gasit aici si un adapost pentru protejarea vietii", admit oficialii Arhiepiscopiei. Odata cu inceperea conflictului din Ucraina, iesenii…

- Arhiepiscopia Iasilor a prezentat in acest weekend un raport de activitate pentru anul 2021, de la activitatile filantropice, educationale, culturale, analizand totodata si datele legate de numarul de parohii, preoti, asezari monahale sau numarul absolventilor de teologie sau a numarului celor primiti…

- De Praznicul Intampinarii Domnului, miercuri, 2 februarie 2022, Catedrala Mitropolitana din Iași și-a sarbatorit hramul istoric, ales in memoria Bisericii Stratenia, pe locul careia a fost zidita. Sfanta Liturghie este oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și…

- Episcopul de Balți a slujit miercuri alaturi de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și de Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Aceasta și-a cinstit ctitorul, pe Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, nascut langa Balți și numit de Mitropolitul Teofan „dar al Basarabiei…