- Regatul Unit este in doliu. Lacrimi si recunostinta in intreaga lume. Zeci de mii de oameni au cantat Imnul in onoarea Reginei, au adus un omagiu la porțile Palatului Buckingham, dar și pe stadion.

- Marea Britanie a decretat 10 zile de doliu national dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit Sky News, doliul national va dura pana la inmormantare. Tronul britanic trece legal printului Charles. Acesta are 74 de ani. Se subliniaza ca pe site-ul Palatului Buckingham, Charles a fost numit deja…

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii, relateaza people.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fiul cel mare al Reginei Elisabeta, Charles, va reveni vineri de la Balmoral la Londra, unde va fi numit oficial Regele Charles al III-lea, la Palatul St. James. Sotia sa, Camila, devine regina consort. (Rador/ FOTO cotidianul.ro)

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii.

- Un anunț al Casei Regale pe care specialiștii il considera neobișnuit i-a adus degraba la Balmoral pe Charles, viitorul rege al Marii Britanii, prinții Andrew, Eduard și Prințesa Ana. In jurul orei 20.

- Sute de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra și la castelul Balmoral, in Scoția, unde așteapta vești despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC . Suverana a fost pusa sub supraveghere medicala, joi, iar copiii și nepoții sai au fost convocați la Balmoral, unde…

- Unul dintre cei mai longevivi și renumiți oameni de afaceri din Carei a trecut la cele veșnice ieri dimineața. Emilian Mureșan a fost sufletul societații Agroindustriala Carei SA. S-a nascut intr-o zi de 9 septembrie 1952 la Sucutard. A absolvit Liceul Ady- Sincai din Cluj Napoca iar apoi a urmat cursurile…