Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca in noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopții, in bisericile și manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va face o noua slujba de Paște, clerul chemand credincioșii sa primeasca Lumina Invierii „ca in noaptea de Paști”.

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Libertatea transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, preluata de pe Trinitas TV, televizunea oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane.Lumina Sfanta de la Ierusalim…

- Anul acesta, pentru prima data, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Este cazul și la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata in Romania, fiind…

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, incepand cu ora 23:30.Masurile drastice de sarbatorilor…

- Mesajul a fost postat pe Facebook de catre Cristina Hrustovici, medic primar in chirurgie pediatrica la Spitalul Județean Suceava. Medicul acuza autoritațile ca au cedat in fața insistențelor BOR, iar polițiștii in loc sa se ocupe de restricționarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc. …

- "Intalnirile cu domnul presedinte sunt periodice. Asa cum ati vazut au avut loc si saptamana trecuta, si acum doua saptamani si tema este legata de tot ceea ce tine de stare de urgenta, de masurile pentru oprirea raspandirii coronavirusului, deci chestiuni extrem de serioase. Eu, inainte de a face…

- Acord intre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Foto: Arhiva. În condițiile prelungirii starii de urgența, Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa au încheiat un acord, astfel încât credincioșii sa poata respecta o parte dintre tradițiile de Paște. Marcel…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune. ”Vom ajuta…