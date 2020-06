Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit doxologia.ro, la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, Sfanta Liturghie arhiereasca va fi savarsita de la ora 08.00, la care va participa si IPS Teofan, urmata de slujba Parastasului de la ora 10.00. De asemenea, la Manastirea Sihastria Putnei, de la ora 12.00, va fi oficiata slujba…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, va fi condus, astazi, pe ultimul drum, inaltul ierarh urmand sa fie inmormantat la Manastirea Sihastria Putnei. Slujba de inmormantare va fi oficiata incepand cu ora 12:00, la Manastirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava. Sicriul cu trupul neinsuflețit al inaltului…

- Sute de credincioși au trecut deja pe la catafalcul parintelui depus la Catedrala Arhiepisopala din Suceava. Citește și: Si-au luat ramas-bun de la IPS Pimen sarutandu-i sicriul. Credinciosii au ignorat restrictiile impuse de epidemia de COVID Slujba va incepe la ora 12:00 și va dura…

- Inalt Prea Sfintitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor este inmormantat, astazi, la Manastirea Sihastria Putnei. Slujba va avea loc la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, incepand cu ora 12.00, fiind precedata de Sfanta Liturghie. Reprezentantii Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților fac…

- Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a fost depus, in seara zilei de miercuri, in biserica „Sf. Gheorghe” de la Manastirea „Sf. Ioan”, aflata in municipiul Suceava. Unii dintre credinciosii care au intrat in biserica pentru a-si lua ramas bun…

- „Doresc sa adresez sincere condoleante Preafericirii Voastre, inaltilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane si membrilor Sfantului Sinod, precum si credinciosilor din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, odata cu trecerea le cele vesnice a Inaltpreasfintitului parinte Pimen , Arhiepiscopul Sucevei…

- Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a fost depus, in seara zilei de miercuri, in biserica „Sf. Gheorghe” de la Manastirea „Sf. Ioan”, aflata in municipiul Suceava. Unii dintre credinciosii care au intrat in biserica pentru a-si lua ramas bun…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, va fi inmormantat vineri, 22 mai, la Manastirea Sihastria Putnei. Biroul de presa al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților a transmis ca slujba inmormantarii Parintelui Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Radauților va avea loc vineri, 22 mai, la Catedrala…