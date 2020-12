Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat starea de alerta a fost prelungita și deplasarea in afara domiciliului este interzisa intre orele 23.00 – 05.00, se modifica programul slujbelor de Anul Nou. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Banatului, slujba de binecuvantare a Noului An, care se savarșea in momentul trecerii dintre ani,…

- In acest an, al pandemiei, slujba de Anul Nou din biserici va avea loc cu cateva ore inainte de miezul nopții. Motivul – restricțiile impuse pe perioada starii de alerta. La catedrala mitropolitana, slujba de Anul Nou se va oficia, in 31 decembrie, dupa slujba Vecerniei cu Litie, care incepe pa ora…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel și-a indreptat de ziua numelui gandurile catre refugiați și exilați, subliniind ca Sf. Proroc Daniel și Sf. trei tineri cinstiți in 17 decembrie sunt ocrotitorii acestora, noteaza Basilica.ro. Afirmațiile au fost facute joi in cuvantul rostit la Catedrala…

- Preasfințitul Parinte Antonie, actualul Episcop de Balți, a oficiat miercuri o slujba de pomenire pentru predecesorul sau, Mitropolitul Tit Simedrea, la 49 de ani de la trecerea lui la cele vesnice. Slujba a avut loc in Biserica „Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena” – Corlateni, raionul…

- Slujba de Te-Deum la Catedrala Episcopala din Baia Mare Marți, 1 Decembrie, cu incepere de la ora 10,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Slujba de Te-Deum la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime ”din Municipiul Baia Mare, cu prilejul sarbatoririi Zilei…

- Ziarul Unirea Patriarhia Romana anunța ca de 1 Decembrie va fi savarșita slujba Te Deum, pentru eroii neamului, in toate bisericile din țara Patriarhia Romana a anunțat ca in toate bisericile din țara va fi oficiata, in 1 Decembrie, slujba de Te Deum, pentru eroii neamului. „De Ziua Nationala a Romaniei,…

- ADEVARURI SPUSE…. Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a savarsit pe 1 noiembrie 2020, in Duminica a XXII-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. Ca de obicei, PS Ignatie, a caror vorbe merg direct in suflet si in minte, le-a aratat enoriasilor ca: „In fata lui Dumnezeu nu…