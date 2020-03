Stiri pe aceeasi tema

- Joi va avea loc sedinta de plen al Senatului in care se va vota modificarea Regulamentului astfel incat initiativele legislative sa poata fi facute de pe Internet. Sedinta de plen va avea loc online, iar in timpul votului senatorii vor putea intra in direct si se vor exprima „pentru” sau „impotriva”.

- Sunt trei scenarii in privința anului școlar, in contextul coronavirusului: evaluarile au loc conform calendarului inițial, evaluarile sunt decalate sau anul școlar va fi repetat, a declarat, luni, RFI Romania, vicepremierul Raluca Turcan.Raluca Turcan a solicitat Ministerului Educației o analiza privind…

- Cancelaria Sfantului Sinod de la Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a luat decizii stricte in urma Ordonantei militare nr. 1 din 17 martie 2020 si a Ordonantei militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit masuri succesive privind limitarea libertatii de miscare si intrunire a cetatenilor. Slujbele in…

- Infrastructura de Internet a Uniunii Europene este ”sub presiune”, iar platformele streaming online ar trebui sa implementeze o serie de masuri pentru a gestiona cererea in creștere de banda larga, in contextul carantinei impuse criza Covid-19, potrivit unui comunicar al Comisiei Europene. Cererea…

- Bisericile și-ar putea petrece slujbele online și prin intermediul mass media, pentru a evita contaminarea unui numar mare de oameni cu noul Covid-19. Anunțul a fost facut de Igor Dodon, in adresarea catre populație, in contextul in contextul raspandirii infecției cu coronavirus in țara.

- Epidemia care incearca lumea in aceasta vreme este cu siguranta o chemare la pocainta pe care Dumnezeu ne-o adreseaza tuturor, o chemare la revizuirea modului de viata caracterizat adeseori de lipsa de credinta in Dumnezeu, de iubire fata de aproapele si de responsabilitate fata de creatia lui Dumnezeu,…

- ​Indicele privind respectul digital este de 70%, aratând cea mai mare lipsa de bune maniere online perceputa din ultimii patru ani și fiind prima , potrivit unui studiu Microsoft si DCI . Mai mult, tendințele la fel de îngrijoratoare ale suferințelor emoționale și psihologice, dar și consecințele…

Un individ a ucis doua persoane intr-o biserica din localitatea White Settlement, statul american Texas, dar in cele din urma atacatorul a fost impușcat mortal de doi enoriași inarmați, relateaza site-ul postului BBC News online.