- Astazi, imediat dupa Vecernie, va avea loc slujba de binecuvantare a Noului An 2021, pentru a putea fi respectate restricțiile de circulație in vigoare in timpul starii de alerta, arata un comunicat al Patriarhiei Romane. „In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului…

- Luni a intrat in vigoare un nou set de masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, care implica și noi restricții pentru cetațeni. Ce amenzi risca romanii care nu respecta noile masuri. Masca a devenit obligatorie, indiferent de rata de infectare, pe tot teritoriul țarii, in toate spațiile publice,…