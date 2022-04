Stiri pe aceeasi tema

- Primul executiv regional din Spania in care va guverna extrema dreapta, alaturi de conservatori, a obtinut luni unda verde de la parlamentul regional din Castilia-si-Leon (centru), un eveniment fara precedent in mai bine de patru decenii de la revenirea democratiei in tara, noteaza AFP. Fii la…

- Italia „va urma deciziile Uniunii Europene” cu privire la noi sanctiuni impotriva Rusiei, in special un posibil embargo asupra gazelor naturale, care insa „nu este pe masa deocamdata”, a afirmat miercuri premierul Mario Draghi, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Nu este o ipoteza discutata in acest moment,…

- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat, duminica, la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca pana in prezent nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate. „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica, dupa sedinta Consiliului National al PNL in care liberalii au decis ca peste o saptamana vor alege un nou presedinte, ca analizeaza posibilitatea unei candidaturi la sefia partidului, dar pana in prezent nu a luat o decizie, informeaza News.ro . „Atunci cand…

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Ungaria. Este primul scrutin legislativ din ultimii 12 ani in care premierul maghiar Viktor Orban nu este sigur de victorie. In fața unei opoziții unite impotriva sa, cel mai longeviv prim-ministru din Europa incearca sa se mențina la putere, profitand chiar de…

- Derapajele AUR, care au inceput chiar de la intrarea formatiunii in Parlament, au antrenat adesea comparatia intre Alianta pentru Unirea Romanilor si extrema dreapta interbelica. In ciuda numeroaselor derapaje ale AUR care amintesc opiniei publice de Miscarea Legionara, AUR nu o copiaza direct, pentru…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…