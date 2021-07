Stiri pe aceeasi tema

- Slovenii au respins duminica prin referendum un amendament la o lege privind protectia mediului, un esec pentru prim-ministrul conservator Janez Jansa, puternic contestat de luni de zile, transmite AFP. Conform primelor rezultate, peste 86% din alegatori au spus nu acestui text adoptat in…

- ANUNT nr. 15741/08.07.2021. Prin prezenta aducem la cunostința publicului, in temeiul prevederilor art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in...

- „Slovenia nu este un stat membru de mana a doua”, a declarat premierul Janez Jansa, a carui țara a preluat președinția Uniunii Europene. Replica lui Jansa vine dupa un incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene. Janez Jansa a contraatacat vineri, 2 iunie, dupa un rar…

- Slovenia preia joia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, intr-un moment in care disputele premierului Janez Jansa cu Bruxellesul pe subiecte precum statul de drept, cooperarea cu Parchetul European si libertatea presei starnesc ingrijorari, comenteaza AFP. Este a doua oara…

- Presedinta comisiei juridice, senatoarea PNL Iuliana Scantei a respins duminica acuzatiile aduse de catre senatoarea USR PLUS Silvia Dinica potrivit carora ar face presiune in favoarea unor grupuri de interese imobiliare in cazul legii privind transferul cu titlu gratuit al unor terenuri catre Camera…

- Zeci de mii de sloveni s-au adunat vineri seara in centrul capitalei tarii. Prim-ministrului conservator, 62 de ani, confruntat miercuri cu o motiune de cenzura, este acuzat de practici anti-democratice. Slovenia...

- O actiune de amploare privind protectia mediului, a avut loc in aceasta dimineata, in localitatea Sarulesti Gara. In aceasta dimineata, peste 100 de jandarmii ai Gruparii Mobile Constanta au fost prezenti in localitatea Sarulesti Gara unde s a desfasurat o actiune de amploare privind protectia mediului.Jandarmii…

- Organizatii ale jurnalistilor sloveni au lansat luni o colecta in sprijinul agentiei de presa nationale STA, lipsita de finantare de la bugetul de stat de catre premierul Janez Jansa, potrivit AFP, anunța AGERPRES. Obiectivul lor este de a strange suma de doua milioane de euro, care ar fi…