- Slovenia a suspendat miercuri, temporar, administrarea vaccinului Janssen de la Johnson & Johnson impotriva COVID-19 dupa decesul unei tinere, a anuntat ministrul sloven al Sanatatii Janez Poklukar, citat de agentia nationala de stiri STA.

- Curtea de Apel din Cluj a anulat marți ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID. The post Curtea de Apel Cluj a anulat ultimele hotarari de Guvern privind introducerea certificatului verde COVID și prelungirea…

- George Simion, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a rabufnit dupa ce certificatul verde digital a devenit oficial obligatoriu in Romania. Acest document este valabil in toate zonele unde rata de infectare cu Covid-19 depașește 3 cazuri la mia de locuitori. Ce spune politicianul…

- Liderul AUR George Simion anunța ca in Romania vor avea loc proteste de mare amploare dupa ce autoritațile au decis introducerea certificatului verde pentru localitațile unde rata de infectare trece de 3 la mie. „Acum a inceput scoala si trebuie sa se inchida rapid. Trebuie sa ajungem iar…

- Medicul Monica Pop a avut o reacție agresiva dupa ce s-a vorbit despre introducerea certificatului verde de vaccinare in Romania. Ea spune ca cel mai important instrument in oprirea pandemiei este testarea, cat despre decizia de introducere a certificatului verde de vaccinare, medicul spune ca este…

- Autoritațile se gandesc la introducerea certificatului verde, dupa modelul altor state, pentru a nu mai inchide activitațile economice la o rata de infectare de peste 3 la mie. In primul rand, trebuie sa fie adoptata hotararea CNSU, ca apoi sa fie hotarare de guvern in ședința de guvern. „Nu vreau sa…

- Slovenii au ieșit in strada sa protesteze fața de introducerea pașaportului COVID. Incepand de ieri, toate persoanele de peste 12 ani trebuie sa prezinte obligatoriu permisul sanitar pentru activitați in public: la serviciu, la medic, in transportul in comun, in benzinarii sau