- Aproape doua milioane de ingrijitori pentru copii si asistenti pentru educatori erau angajati in 2020, ca si in 2019, in Uniunea Europeana, Romania aflandu-se printre statele membre UE cu cel mai scazut procent de astfel de ingrijitori in totalul populatiei angajate, arata datele publicate vineri de…

- Lucrarile de constructii au inregistrat au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu perioada similara din 2020. Cele mai semnificative cresteri sunt in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Lucrarile de constructii au crescut in luna mai comparativ cu luna aprilie atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, dar Romania se numara printre tarile cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii de la o luna la alta, arata datele publicate, luni, de Eurostat. Conform acestor date, lucrarile…

- In perioada aprilie 2020 - martie 2021, numarul innoptarilor turistilor straini in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana a scazut cu 79% comparativ cu precedentele 12 luni, in conditiile in care toate statele membre UE au inregistrat scaderi, in frunte cu Spania (minus 90%) si Romania…