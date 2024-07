Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, obiectivele ambițioase pentru producția și cererea de hidrogen din surse regenerabile pana in 2030 s-au dovedit a fi prea dificil de atins. Aceasta discrepanța genereaza o dilema legata de oferta și cererea, cu riscul ca industriile cheie sa iși piarda competitivitatea și sa se…

- Un proiect major de energie verde urmeaza sa fie implementat la Hațeg, odata cu semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic (C.E.F.) in oraș. Contractul, in valoare de peste doua milioane de lei, a fost semnat astazi la București de primarul Adrian Pușcaș, in prezența…

- Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a facut marți seara declarații cu privire la evenimentul tragic in urma caruia o tanara de 19 ani a murit, dupa ce a fost atacata de un urs in zona stațiunii Bușteni. Conform lui Barna, incidentul putea fi evitat, conform Agerpres.

- In meciul dintre naționalele U18 de volei feminin ale Romaniei și Sloveniei, care s-a disputat ieri la Blaj, in cadrul Campionatului European Under 18 și care s-a incheiat cu victoria naționalei Sloveniei, scor 3-1, voleibalista originara din Turda, Daria Cocan, a avut din nou o evoluție foarte buna.…

- Antrenorul Giani Cretu a calificat pentru prima data in istorie echipa Sloveniei la Jocurile Olimpice, informeaza Federatia Romana de Volei, potrivit news.roPe locul 4 mondial, Slovenia are un parcurs formidabil in editia actuala a Voleyball Nations League (VNL).

- La Sarajevo, in Bosnia și Herțegovina, vineri, 7 iunie, naționala de minifotbal a Romaniei intalnește Kazahstanul (ora 21.30, in direct la DigiSport 1 și Prima Sport 3), in semifinalele Campionatului European de minifotbal.Tricolorii spera sa ajunga in 9-a finala din 11 participari la Campionatului…

- Ministerul Energiei din Romania reacționeaza la anunțul facut de Guvernul de la Belgrad, potrivit caruia Romania și Serbia au format grupuri de lucru pentru a realiza o noua hidrocentrala pe Dunare, Porțile de Fier 3. Un astfel de proiect trebuie dezbatut pe larg, intrucat ar putea avea un impact semnificativ…

- Polonia va cheltui 2 miliarde de lire sterline pentru a face granița estica de netrecut. Este vorba in special despre frontiera cu Belarus și Rusia. In zona exista deja un gard de mari dimensiuni.