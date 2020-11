Stiri pe aceeasi tema

- Premierul sloven s-a alaturat Ungariei și Poloniei și a denunțat mecanismul care vizeaza condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, scrie AFP."Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez…

- Siegfried Muresan, europarlamentar si purtator de cuvant al PPE, a precizat, dupa ce Ungaria si Polonia au anuntat ca se opun conditionarii acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, ca masura este una care urmareste ca banii sa fie folositi corect.

- Ungaria nu poate accepta o legatura intre accesul la fondurile europene si respectarea criteriilor privind statul de drept pentru ca aceasta ar insemna ca Uniunea Europeana functioneaza la fel ca fosta Uniune Sovietica, a afirmat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. Seful executivului…

- Guvernele ungar si polonez au criticat joi mecanismul care ar urma sa priveze de fonduri europene tarile care incalca statul de drept, prevazut de acordul provizoriu intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE, relateaza AFP. Potrivit acordului provizoriu incheiat joi intre…

- Guvernele ungar si polonez au criticat joi mecanismul care ar urma sa priveze de fonduri europene tarile care incalca statul de drept, prevazut de acordul provizoriu intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE, relateaza AFP. Potrivit acordului provizoriu incheiat joi intre Parlamentul…

- Raportul Comisiei Europene privind situatia statului de drept in statele Uniunii Europene identifica probleme privind independenta justitiei in Romania, recomandand si eficientizarea actiunilor de combatere a coruptiei. „In Romania, reformele controversate introduse in perioada 2017-2019, care au impact…

- Statele Unite au cerut ONU joi, in mod oficial, initierea unei proceduri controversate si cu rezultat incert prin care sa se restabileasca sanctiunile internationale impotriva Iranului, pe care il acuza ca a incalcat acordul nuclear din 2015, transmite AFP. Seful diplomatiei americane…

- Statele Unite au cerut ONU joi, in mod oficial, initierea unei proceduri controversate si cu rezultat incert prin care sa se restabileasca sanctiunile internationale impotriva Iranului, pe care il acuza ca a incalcat acordul nuclear din 2015, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Seful diplomatiei…