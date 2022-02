Slovenia renunţă la majoritatea măsurilor anti-COVID-19 Slovenia a renuntat de luni la cea mai mare parte a restrictiilor anti-COVID-19. Rezidentii care merg la restaurante, hoteluri si evenimente nu trebuie sa mai faca dovada vaccinarii, ca au trecut prin boala sau ca au un rezultat negativ al unui test recent pentru depistarea COVID-19. Totodata, calatorilor care sosesc in acest stat membru UE situat intre Alpi si Marea Adriatica nu li se va ma Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia a renuntat de luni la cea mai mare parte a restrictiilor anti-COVID-19, informeaza DPA și Euractiv. Rezidentii care merg la restaurante, hoteluri si evenimente nu trebuie sa mai faca dovada vaccinarii, ca au trecut prin boala sau ca au un rezultat negativ al unui test recent pentru depistarea…

- Slovenia a renuntat de luni la cea mai mare parte a restrictiilor anti-COVID-19, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Cehia a eliminat joi regulile care cer prezentarea certificatului de vaccinare impotriva COVID-19 pentru a participa la evenimente și pentru a intra in restaurante, dupa ce numarul infectarilor cu Omicron a inceput sa scada. Majoritatea restricțiilor ramase vor fi ridicate incepind cu luna martie, a…

- Sondaj INSCOP: 2/3 dintre romani cred ca pandemia COVID-19 a fost provocata Foto: Agerpres Doua treimi dintre români cred ca pandemia de COVID-19 a fost provocata, releva un sondaj INSCOP realizat în ianuarie. Studiul arata ca aceasta tendinta de interpretare conspirationista este…

- „Astazi am ajuns in sfarșit la punctul in care putem elimina multe dintre masurile sanitare cu care a trebuit sa traim in aceasta iarna”, a declarat premierul norvegian intr-o conferința de presa, potrivit Agerpres. Anunțul a venit in momentul in care varianta Omicron a provocat un focar de infecții,…

- Tribunalul din Quebec, Canada, a suspendat recent, temporar, dreptul unui tata de a sta cu copilul sau, pe motiv ca nu este vaccinat și se opune masurilor sanitare. Decizie din 23 decembrie, transmisa de ziarul ”le Devoir” de la Quebec care a fost consulata de ziariștii de la AFP, susține ca nu este…

- ​China a raportat sâmbata 140 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare bilanț din ultimele patru luni, în timp ce autoritațile iau masuri sa țina sub control focarul în mai multe regiuni, inclusiv în orașul Xi'an, unde milioane de oameni sunt în carantina.Din…

- Romania continua sa faca un numar foarte mic de teste COVID raportat la populatie. Cu doar 1.416 teste la 100.000 de locuitori in ultima saptamana, ne depasesc aproape toate statele europene. Exista insa si o veste buna. ECDC – Centrul european pentru preventia si controlul bolilor – actualizeaza in…