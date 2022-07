Stiri pe aceeasi tema

- Cum ajutam populația in timpul unei crize energetice, cind tarifele sint in creștere continua, iar statul și furnizorii cauta opțiuni pentru a securiza livrarile, chiar și la prețuri inalte? Așa cum cea mai ieftina energie este cea pe care nu ai consumat-o, Programul „Abordarea impactului crizei energetice…

- Rusia a intrerupt timp de 10 zile livrarile de gaze prin Nord Stream 1 spre Germania, pentru lucrari de mentenanta. Autoritatile din Germania sunt insa pregatite pentru scenariul in care aprovizionarea nu va fi reluata.

- O creștere masiva a prețului gazelor a fost declanșata luna trecuta de reducerea de catre Rusia a livrarilor catre Germania, ceea ce a aruncat economia sa in cea mai puternica criza energetica de la șocul petrolier din 1973 incoace, scrie Financial Times. Germania a trecut la raționalizarea apei, reducerea…

- Conform celor mai noi date Eurostat, Bosnia și Herțegovina e a doua cea mai saraca țara din Europa, doar albanezii avand un nivel de trai mai prost, in vreme ce Serbia se situeaza la 52% din media europeana, relateaza Serbian Monitor, citata de Rador. „Bosnia și Herțegovina se situeaza sub 50% din media…

- Confruntata cu scaderea livrarilor de gaze sin Rusia, Germania a luat o serie de masuri de urgenta pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie. Printre aceste masuri se numara utilizarea sporita a centralelor pe carbune pentru a produce energie electrica, a anuntat duminica guvernul federal. „Pentru…

- In adancuri, sub valuri, exista o sursa de energie ca niciuna alta. Pentru a ajunge la ea, inginerii japonezi au construit un adevarat leviatan, capabil sa infrunte cei mai puternici curenți oceanici pentru a transforma debitul intr-o sursa virtual nelimitata de energie.

- „Am spus atunci, era inainte de razboi, ca preturile la electricitate nu vor scadea in viitorul previzibil, pentru ca avem si efortul de a elimina energia poluanta face sa taxam foarte mult energia poluanta, cea din carbune si din gaz, si asta va tine pretul destul de sus. Inainte de razboi, credeam…

- Germania este in procesul de a-si reduce dependenta fata de energia ruseasca „la zero pentru totdeauna”, a declarat marti, la Kiev, ministrul de externe german Annalena Baerbock , in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba.