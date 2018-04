Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia va organiza alegeri legislative anticipate la data de 3 iunie, a anuntat sambata presedintele Borut Pahor, la o luna dupa demisia premierului de centru-stanga Miro Cerar, transmite Reuters. 'Astazi dizolv parlamentul si stabilesc ziua de 3 iunie ca data pentru alegeri legislative anticipate',…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit ul au fost convocati intr o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va avea…

- Sebastian Ghița a declarat ca fotografia in care ar aparea Laura Codruța Kovesi la el acasa este “un stop-cadru de pe un film”. El a spus ca va face aceasta fotografie publica, in curand. “Este o promisiune in fața tuturor oamenilor”, a declarat acesta, continuand relatarile cu privire la șefa DNA.…

- Premierul sloven Miro Cerar a anuntat joi destituirea sefului Statului Major al armatei dupa esecul fortelor slovene la testele de aptitudini ale NATO si criticile formulate fata de lipsa resurselor alocate pentru aparare, informeaza France Presse. ''Din moment ce seful Statului…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Ziga Jeglic, care a fost testat pozitiv fenoterol, nu a contestat decizia judecatorilor si a fost anuntat ca are la dispozitie 24 de ore pentru a parasi satul olimpic din Pyeongchang. Fenoterolul este o substanta ce poate fi folosita in tratamentul pentru astm, deoarece…

- Guvernul din Maldive a avertizat ca va ordona fortelor de securitate sa impiedice orice incercare a Curtii Supreme sau a opozitiei de a-l destitui pe presedintele Abdulla Yameen, care refuza eliberarea detinutilor politici. Avertismentul de duminica al guvernului de la Male vine dupa ce joi Curtea…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…