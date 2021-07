Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE, relateaza AFP.

- Slovenia va actiona ca mediator impartial in disputa dintre tari din Uniunea Europeana cu privire la statul de drept si la drepturile omului, a dat asigurari joi, la Brdo, premierul sloven Janez Jansa, cu ocazia preluarii presedintiei semestriale a Consiliului UE de catre tara sa, potrivit Reuters.…

- Slovenia preia joia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, intr-un moment in care disputele premierului Janez Jansa cu Bruxellesul pe subiecte precum statul de drept, cooperarea cu Parchetul European si libertatea presei starnesc ingrijorari, comenteaza AFP. Este a doua oara…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si vicepresedintelui executiv al CE, Frans Timmermans, in care le cere acestora sa solicite Coalitiei de guvernare din Romania sa opreasca „practicile nedemocratice curente”. Social-democratul…