Slovenia: Mii de sloveni au protestat împotriva guvernului în contextul pandemiei Mii de oameni au manifestat vineri in capitala slovena Ljubljana acuzand guvernul de coruptie si de faptul ca a profitat de pandemia noului coronavirus pentru a restrange libertatile publice, informeaza AFP si Reuters. "Hotii!" sau "Jos guvernul!" au scandat manifestantii, ce purtau masti de protectie, stransi in fata cladirii parlamentului protejat de un cordon de politisti. Potrivit estimarilor canalului privat POP TV, au fost in jur de 10.000 de protestatari. Conform Reuters, mii de biciclisti protestau vineri seara pe strazile capitalei. Demonstratia a fost organizata de "Protestival", o miscare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

