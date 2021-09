Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Sloveniei a ordonat luni guvernului conservator condus de Janez Jansa sa-si plateasca datoria fata de agentia nationala de presa STA, lipsita de finantare de mai multe luni, pe fondul criticilor aduse liniei sale editoriale, noteaza AFP. Premierul, un aliat al nationalistului…

- Grupul audiovizual public sloven a destituit-o vineri pe directoarea televiziunii, Natalija Gorscak, provocand ingrijorari ale aparatorilor pentru libertatea presei in Slovenia care se tem ca aceasta decizie ar corespunde unei noi ofensive a guvernului conservator impotriva mass-media, potrivit France…

- O disputa a izbucnit vineri intre premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, si compatriotul sau, comisarul european Janez Lenarcic, acuzat ca a „incercat sa faca rau propriei tari” prin intermediul planului de relansare (PNRR).

- Premierii Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei si Sloveniei au strans vineri randurile in jurul omologului lor ungar Viktor Orban in confruntarea acestuia cu Bruxellesul si in privinta temelor pe care aceste tari considera ca ar trebui sa fie prioritare pentru Uniunea Europeana, relateaza agentia…

- Premierul sloven Janez Jansa, a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, si-a anuntat marti in Parlamentul European, reunit la Strasbourg, Franta, intentia de a relansa extinderea blocului comunitar printr-un summit in octombrie cu tarile din Balcanii Occidentali, relateaza…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut premierului sloven Janez Jansa, a carui țara a preluat președinția UE joi, sa garanteze libertatea presei și sa coopereze „urgent” cu noul Parchet European, relateaza AFP.În aceeași zi, șeful executivului european a dat…