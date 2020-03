Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sloven Borut Pahor l-a desemnat, miercuri, pentru functia de prim-ministru pe Janez Jansa, care a mai condus Executivul in perioadele 2004-2008 si 2012-2013, si a cerut Parlamentului sa il accepte.

- Prim-ministrul Sloveniei, Marjan Sarec pune punct mandatului unui guvern minoritar, format din cinci partide, din septembrie 2018. „Cu aceasta coalitie, aceasta situatie in parlament, nu pot raspunde asteptarilor poporului. Le-as putea indeplini dupa noi alegeri”, a afirmat Sarec intr-o conferinta…

- Grupul bancar german Deutsche Bank a anuntat vineri ca fostul vice-cancelar si ministru al Economiei, Sigmar Gabriel, se va alatura Consiliului de supraveghere al celei mai mari banci germane, informeaza Reuters si AFP. In varsta de 60 de ani, Sigmar Gabriel a fost vice-cancelar si ministru al Economiei…

- Parlamentul de la Sofia a aprobat miercuri numirea lui Emil Dimitrov ca ministru al mediului, dupa demisia predecesorului acestuia, Neno Dimov, pus sub acuzare de catre procurori pentru management defectuos deliberat in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta de…

- Partidul de Centru al Finlandei a anuntat luni ca lidera sa, Katri Kulmuni, va fi numita ministru al finantelor in cabinetul de coalitie ce ar urma sa fie investit saptamana aceasta, informeaza Reuters. Guvernul de la Helsinki condus de premierul social-democrat Antti Rinne a demisionat saptamana trecuta…

- Zoran Tegeltija a fost investit joi de parlamentul de la Sarajevo in functia de premier al Bosniei, el angajandu-se sa recupereze timpul pierdut din cauza celor 13 luni de blocaj in formarea guvernului, transmite Reuters. Noul premier a primit 28 de voturi in parlament, ce are 42 de membri. Tegeltija,…