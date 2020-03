Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a primit joi aviz pozitiv pentru a treia oara consecutiv ca ministru de Externe. In favoarea sa au votat 23 de parlamentari, iar 7 s-au exprimat „impotriva”. Ministrul interimar de Externe a...

- Italia a decis sa inchida toate scolile si universitatile pana pe 15 martie si a pregatit miercuri si alte masuri de urgenta pentru a incetini raspandirea coronavirusului, in conditiile in care 28 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor provocate de infectie ajungand la…

- Numarul deceselor provocate în Italia de epidemia de coronavirus a crescut cu 27 în ultimele 24 de ore, ajungând la 79, a comunicat marti Agentia de protectie civila, transmit Reuters si dpa. În acelasi timp, au fost recenzate 2.502 cazuri de contaminare, fata de…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca MAE ajuta romanii sa se repatrieze din zonele in care coronavirusul face victime, adaugand ca nu s-a confirmat virusul la romanul din Italia internat la Roma."Am urmarit cu foarte multa atenție inca de la inceputul…

- Ministerul de Externe irakian a anuntat ca l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA pentru a-i transmite acestuia un protest fata de ''incalcarea suveranitatii'' Irakului, in urma raidului aerian american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe mexican Marcelo Ebrard a anuntat joi ca tara sa se va adresa Curtii Internationale de Justitie (CIJ) in legatura cu prezenta masiva a politiei la ambasada sa din Bolivia, transmit DPA si Reuters. Ministerul de Externe mexican a declarat ca ambasada sa din capitala…

- ​În lumea sportului au fost depistati mai multi trisori, iar cazurile de încalcare a regulamentului antidoping au crescut la nivel global cu 13,1%, potrivit ultimului raport dat publicitatii joi de Agentia Mondiala Antidoping (WADA/AMA), informeaza Reuters.Conform datelor reprezentate…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la Casa Alba, a declarat luni un înalt oficial al administrației de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Alaturi de Donald Trump si Sergei Lavrov, la…