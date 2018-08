Slovenia: Independentul Marjan Sarec va conduce un guvern minoritar de centru-stânga Politicianul independent Marjan Sarec a fost investit vineri premier al Sloveniei si va conduce o coalitie minoritara de centru-stanga, votul legislativului de la Ljubljana survenind dupa 11 saptamani de negocieri si dupa esecul castigatorului alegerilor din 3 iunie, conservatorul Janez Jansa, de a forma un guvern, relateaza agentiile AFP si EFE. In varsta de 40 de ani, Marjan Sarec, un fost actor de comedie intrat in politica si devenit primar al micului oras Kamnik, a obtinut votul a 55 din cei 90 de deputati ai parlamentului. El a format o coalitie din care fac parte cinci partide ce centru-stanga… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

