Slovenia: Eşecul moţiunii de cenzură împotriva guvernului Premierul sloven conservator, Janez Jansa, a supravietuit luni unei motiuni de cenzura depuse in parlament de opozitie care l-a acuzat ca a utilizat criza coronavirusului pentru a instaura o "democratie autoritara", noteaza AFP. Pentru motiunea partidelor de centru-stanga au votat 40 de deputati, sapte au votat impotriva si sase voturi au fost invalidate, fiind necesara o majoritate de 46 de voturi pentru a dobori guvernul. A fost a doua motiune depusa de la inceputul anului impotriva lui Janez Jansa, o prima incercare esuand in ianuarie din cauza absentei mai multor parlamentari din cauza pandemiei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse. "Sunteti aici pentru a alege intre o democratie autoritara…

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Sunteti aici pentru a alege…

- Opozitia slovena de stanga a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului conservator condus de premierul Janez Jansa, pe care-l acuza pentru sustinerea Poloniei si Ungariei in disputa lor cu UE privind statul de drept, pentru apropierea de Donald Trump, precum si pentru ingradirea libertatii…

- In cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Președintele Igor Dodon raspunde” a declarat ca dupa o saptamina destul de fierbinte in Republica Moldova urmeaza o alta saptamina interesanta. ”Am vazut proteste, motiune de cenzura impotriva Guvernului, imbrinceli in Parlament. In ceea ce privește motiunea de…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea sustine ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului, depusa de catre deputatii PAS, Platforma DA si PDM, „nu este o solutie si nu asigura tot procesul”. Afirmatia a fost facuta in contextul in care prin demiterea Guvernului se urmareste provocarea alegerilor parlamentare…

- Deputații socialiști se arata nedumeriți de moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Ion Chicu pe care fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate o va depune, astazi, la ședința in plen.

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat ca deputatii Partidului Actiune si Solidaritate vor inainta o motiune de cenzura impotriva Guvernului, daca premierul Ion Chicu nu-si va da demisia.