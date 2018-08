Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sloven Borut Pahor a anuntat luni, in parlamentul de la Ljubljana, ca nu va nominaliza niciun candidat pentru functia de prim-ministru intrucat niciun partid nu este sustinut de o majoritate in forul legislativ, transmite Reuters. In Slovenia au avut loc alegeri legislative…

- Liderul celei mai mari formatiuni din parlamentul sloven, Partidul Democrat Sloven (SDS, antiimigratie) i-a comunicat joi presedintelui tarii, Borut Pahor, ca nu se bucura deocamdata de suficient sprijin pentru a deveni prim-ministru si a forma un guvern, la o luna si jumatate de la alegerile legislative…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Partidul Democrat Sloven (SDS, antiimigratie), al fostului premier conservator Janez Jansa, se situeaza pe primul loc in alegerile care au avut loc duminica in Slovenia, cu 26,8% dupa numararea a 12,7% din voturi, potrivit unor rezultate partiale anuntate de Comisia Electorala, relateaza Reuters. Lista…

- Fostul premier conservator Janez Jansa s-a clasat pe primul loc in alegerile legislative care au avut loc duminica in Slovenia, dar ar putea avea dificultati in obtinerea unei majoritati in vederea formarii unui guvern, potrivit unui sondaj de opinie efectuat la iesirea de la urne si difuzat de televiziunea…

- Alegatorii din Slovenia sunt convocati duminica la urne pentru alegeri legislative in care fostul premier conservator Janez Jansa spera sa revina la putere, dupa ce a agitat spectrul invaziei migrantilor in...

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…