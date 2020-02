Stiri pe aceeasi tema

- Slovacii au început sa voteze sâmbata dimineața în cadrul alegerilor parlamentare cu speranța de a reduce corupția, imputata în special populiștilor guvernului actual. Reducerea corupției a devenit o prioritate naționala dupa uciderea jurnalistului de investigații Jan Kuciak…

- Slovacia organizeaza sambata alegeri parlamentare iar alegatorii se mobilizeaza in speranta reducerii coruptiei, imputata mai ales partidul de guvernare Smer-SD, populist de stanga, un scrutin ce s-ar putea dovedi crucial pentru orientarea tarii, inca traumatizata de asasinarea jurnalistului anticoruptie…

- Mii de persoane au manifestat vineri in Slovacia, cu o saptamana inainte de alegerile generale, pentru a comemora moartea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a carui asasinare in urma cu doi ani suscitase proteste masive si o criza politica in aceasta tara profund marcata de coruptie, potrivit…

- Mii de slovaci intentioneaza sa demonstreze vineri impotriva coruptiei, la exact doi ani de la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, si cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Slovacia, programate pentru 29 februarie, transmit TASR…

- Sambata au loc alegeri legislative in Irlanda, care se anunta dificile pentru premierul aflat la sfarsit de mandat Leo Varadkar, la putere de aproape trei ani. Leo Varadkar este azi confruntat cu un electorat mai preocupat de problemele sociale interne decat de Brexit, din care seful guvernului…

- Republica Irlanda organizeaza sambata alegeri legislative anticipate, un scrutin riscant pentru premierul in functie, Leo Varadkar, confruntat cu un electorat mai preocupat de problemele sociale interne decat de Brexit, din care seful guvernului si-a facut principala tema de campanie, noteaza vineri…

- Alegatorii din Peru sunt chemati la urne duminica pentru a-si desemna un nou parlament, dupa ce presedintele tarii sud-americane, Martin Vizcarra, a decis in septembrie anul trecut dizolvarea legislativului unicameral, pe fondul unor ample scandaluri de coruptie, informeaza AFP. Birourile de vot sunt…

- Alegatorii britanici merg din nou la vot joi, pentru a treia oara in mai putin de cinci ani, acesta fiind primul scrutin din ultimii 100 de ani care are loc in decembrie, relateaza BBC, conform news.ro.Scrutinurile precedente au avut loc in 2015 si 2017. Sectiile de vot din 650 de circumscriptii,…