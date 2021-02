Slovacii vor decide câți bani primesc cultele de la stat Slovacia a demarat marți înscrierile la un recensamânt național, numarul de persoane care își confirma apartenența la un cult religios urmând sa hotarasca cât de mulți bani vor primi bisericile de la stat, relateaza Euractiv.



Toți rezidenții slovaci vor trebui sa se înregistreze electronic în urmatoarele 45 de zile sau prin corespondența pâna la 31 octombrie, urmând ca pentru prima oara în istoria Slovaciei, un recensamânt național sa decida asupra fondurilor pe care bisericile le primesc de la stat.



