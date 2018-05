Slovacii au nostalgia vremurilor COMUNISTE La ora actuala, in Slovacia, potrivit sondajului 43% dintre cei intervievati estimeaza ca viata era "mult mai buna" sau "buna" inainte de 1989. Mai putin de o treime dintr-un esantion de 1.046 de respondenti cred ca, in privinta calitatii vietii, aceasta s-a ameliorat, in timp ce 16% nu au sesizat schimbari semnificative. Mai putin de 10% dintre persoanele intervievate nu si-au exprimat nicio parere. Sondajul a fost realizat de Agentia Focus pentru Institutul Conservator al MR Stefanik. Un sondaj asemanator din 2001 arata ca peste 60% dintre respondenti au raspuns ca viata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

