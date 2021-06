Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Slovaciei a anulat marti achitarea controversatului om de afaceri slovac Marian Kocner acuzat de organizarea in 2018 a asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei lui, Martina Kusnirova, si a ordonat un nou proces, in urma apelului facut de procurori, relateaza…

- Anchetatorii asasinatului din urma cu o saptamana de la Arad, cand Ioan Crisan a fost ucis in explozia masinii sale, au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din autovehiculul omului de afaceri

- Apar detalii noi in ancheta asasinatului de acum o saptamana din Arad, cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul ... The post Detalii noi in dosarul asasinatului de la Arad. Anchetatorii au gasit doua tipuri de…

- Prietenul lui Crișan susține ca de mai bine de un deceniu, indivizi pe care i-a numit escroci ar fi urmarit sa puna mana pe afacerea lui.Motivul ar fi ca pe terenul respectivei ferme de pește sa fie ridicata o stațiune tip Baile Felix, profitand de puțul de apa geotermala aflat pe terenul respectiv, …

- Deputatul PNL Sergiu Balcea, fostul ginere al omului de afaceri Ioan Crișan, mort in explozia de sambata dimineața, spune ca este șocat și indurerat de cele intamplate și cere ca intimitatea familiei sa fie respectata, potrivit Mediafax.

- Curtea de Apel Cluj a dat o sentința definitiva in dosarul de evaziune fiscala deschis de procurorii DNA Cluj impotriva omului de afaceri Caprița Neicuțescu. El a fost trimis in judecata in urma cu cinci ani, iar in 2019 judecatorul Marius Lupea de la Tribunalul Cluj a dat prima sentința de achitara,…

- Comisia de liberari condiționate a Penitenciarului Rahova a dat unda verde eliberarii lui Liviu Dragnea, fostul șef PSD, pe 27 aprilie fiind stabilit procesul in instanța.Ioan Niculae a executat deja fractia de o treime, impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani, inca din luna februarie,…