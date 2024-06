Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește de meciul cu Slovacia (miercuri, ora 19:00) cu gandul ca un rezultat pozitiv o poate duce in „optimi” # „Tricolorii” au trei puncte și sunt lideri in grupa E # Deși un egal i-ar ajuta și pe romani, și pe slovaci, Edi Iordanescu are un mesaj clar pentru elevii sai: trebuie sa caștige…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi # Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) # Pe GSP.ro vei avea toate detalii de la…

- Cu o zi inainte de Romania - Belgia, selecționerul Domenico Tedesco a primit vești excelente din partea staff-ului medical. Axel Witsel (35 de ani), absent in infrangerea cu Slovacia (0-1), va fi apt de joc pentru partida programata sambata, de la 22:00, pe RheinEnergieStadion din Koln. Mai mult, Jan…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…

