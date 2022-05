Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet de sanctiuni impuse Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei, a anuntat marti Ministerul slovac al Economiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres.…

- Comisia Europeana pregateste un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei si se preconizeaza ca va finaliza documentul marti. Doi oficiali ai Uniunii Europene au declarat, luni, ca executivul UE ar putea scuti Slovacia si Ungaria de un embargo privind cumpararea petrolului din Rusia, avand in…

- Comisia Europeana ar putea scuti Ungaria și Slovacia de un embargou privind cumpararea de petrol rusesc, aflat in curs de pregatire, fiind atenta la cat de dependente sunt cele doua țari de țițeiul rusesc, au declarat luni doi oficiali europeni, citați de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Germania ar fi capabila sa faca fața unui embargou al UE impotriva importurilor de petrol rusesc pana la sfarșitul acestui an, chiar daca acest lucru ar putea duce la penurii, a declarat luni ministrul Economiei, Robert Habeck, parand sa se pronunțe in favoarea unei interdicții, transmite Reuters.

