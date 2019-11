Stiri pe aceeasi tema

- Jan Kuciak realizase anchete asupra activitatilor dezvoltatorului imobiliar Marian Kocner. El a fost ucis in 2018, impreuna cu logodnica sa Martina Kusnirova, la domiciliul sau situat la aproximativ 60 km de Bratislava, intr-o executie in stil mafiot. Asasinarea sa a declansat ample manifestatii…

- Presa slovaca a publicat un document judiciar din ancheta privind uciderea jurnalistului Jan Kuciak, din care rezulta ca omul de afaceri care a ordonat asasinarea a recurs la acest gest dupa ce a constatat ca este imposibil sa-l faca sa taca. Omul de afaceri slovac Marian Kocner este acuzat de procurori…

- Parchetul din Slovacia a pus sub inculpare luni patru persoane in cazul uciderii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, o tragedie care a dus la izbucnirea unor proteste masive impotriva coruptiei la nivel inalt si l-a fortat pe premierul de atunci, Robert Fico, sa demisioneze,…

- Premierul slovac Peter Pellegrini a supravietuit marti unei motiuni de cenzura, in contextul in care guvernul sau este supus unei presiuni in crestere dupa dezvaluirile privitoare la gradul de influenta al principalului suspect in dosarul uciderii jurnalistului Jan Kuciak, transmite Reuters, potrivit…

- Asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care a descoperit cazuri de frauda implicand oameni de afaceri cu conexiuni politice, si a logodnicei sale Martina Kusnirova a atras atentia asupra fenomenului coruptiei din Slovacia.In luna februarie 2018, Jan Kuciak a fost ucis impreuna…

- Ministrul adjunct al justitiei din Slovacia, Monika Jankovska, a demisionat marti in urma presiunii din partea presedintelui si a opozitiei pentru presupusele sale contacte cu un suspect in cazul uciderii unui jurnalist de investigatii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Uciderea in februarie…

- "Avem nevoie de o justitie responsabila", a declarat Zuzana Caputova pentru cotidianul austriac Kurier, in marja vizitei sale oficiale la Viena. Potrivit presedintei slovace, "investigatiile scot in principal la lumina contactele dintre presupusii comanditari si tribunale, Parchetul, politia, dar…

- Procurori slovaci au declarat luni ca vor cerceta contactele dintre oameni politici si presupusul comanditar al asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, ucis in februarie 2018, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Acest anunt survine pe fondul scurgerilor in mas-media a unor mesaje in…