- Slovacia importa din Rusia aproape tot petrolul de care are nevoie, iar tara sustine ca are rezerve suficiente pentru 120 de zile. Din acestea motive, Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca asta ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat luni ministrul

- Comisia Europeana ar putea scuti Ungaria și Slovacia de un embargo privind cumpararea petrolului rusesc, au declarat luni doi oficiali UE pentru Reuters. Liderii europeni discuta in aceasta saptamana despre introducerea unui embargo treptat pentru petrolul rusesc, insa Ungaria a anunțat deja ca nu va…

- UPDATE Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi…

- Comisia Europeana va finaliza, cel mai probabil marti, documentul referitor la urmatorul si al saselea pachet de sanctiuni impus de UE Rusiei in urma razboiului sau din Ucraina, care ar include interzicerea cumpararii petrolului rusesc, deoarece exporturile de petrol reprezinta o sursa majora de venituri…

- Comisia Europeana a propus vineri ca refugiatii ucraineni sa isi poata converti hrivnele in euro, pana la un plafon maxim de 300 de euro pentru fiecare persoana, in cadrul masurilor de asistenta umanitara destinate milioanelor de refugiati ucraineni care au fugit din calea razboiului, transmite Reuters.…

- Ministerul german al economiei vrea sa reduca la jumatate importurile de petrol din Rusia in timpul verii, iar carbunele urmeaza sa fie inlocuit din toamna, potrivit unui articol publicat vineri in cotidianul Der Spiegel citand un document elaborat de minister, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

