Stiri pe aceeasi tema

- Asociații ale producatorilor agricoli romani vor participa la Bruxelles, pe 23 iunie, la protestul fermierilor din 6 țari (Romania, Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Slovacia) fața de situația generata de importul cerealelor din Ucraina.„Manifestul este consecința nemulțumirii și dezamagirii profunde…

- Casa Alba a publicat luni rapoarte privind informații financiare ale președintelui Joe Biden, potrivit carora finanțele personale ale președintelui in 2022 s-au schimbat puțin fața de anul precedent, informeaza Rador.Cu toate acestea, cuantumul drepturilor de autor pentru carți incasate atat de președinte,…

- „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus in miscare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grau practic, aici ne-am indreptat. (...) Vor veni sume suplimentare.…

- „Eu cu cutitul nu sunt niciodata cu el la mine. Sunt cu instrumentele care imi asigura sa fac mai mult, sa realizez mai mult. Nu ma preocupa taierile, ci ma preocupa munca si rodul muncii. Iar rodul muncii il cautam la fiecare si il gasim, in conditiile in care avem si dorinta dar si fapta cu noi”,…

- Ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria au discutat vineri in videoconferinta despre situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. S-a convenit ca aceste probleme sa nu se abordeze separat, ci in mod unitar…

- Mai multe cazuri de contaminare cu toxine și OMG-uri au fost depistate in urma testarii cerealelor care au sosit in Ungaria din Ucraina. Comercializarea a peste 29 de tone de porumb au fost restricționate, respectiv s-a dispus distrugerea acestuia de catre experții in siguranța lanțului alimentar, a…

- Bulgaria, impreuna cu Polonia, Ungaria, Cehia și Romania solicita masuri urgente de raspuns din partea Uniunii Europene la problema importurilor de produse agricole ucrainene, a declarat ieri președintele bulgar Rumen Radev, informeaza Rador.Cultivatorii de cereale din estul Bulgariei au blocat ieri…

- O veste buna pentru Ucraina este ca inca o țara a anunțat ca va trimite avioane de lupta in sprijinul lor. Cu toate acestea, Kremlinul a reacționat vehement, amenințand ca va distruge toate aceste aeronave și a anunțat planurile de dotare a submarinelor cu rachete supersonice. In plus, președintele…